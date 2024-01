Arregou? Após ameaçar bater em Davi, Rodriguinho aperta a mão do brother: ?Tá tudo bem!? - Foto: Reprodução

Arregou? Após ameaçar bater em Davi, Rodriguinho aperta a mão do brother: ?Tá tudo bem!? Foto: Reprodução

Publicado 23/01/2024 08:32 | Atualizado 23/01/2024 08:34



Arregou? Após ameaçar bater em Davi, Rodriguinho aperta a mão do brother: ‘Tá tudo bem!’



O clima esquentou no BBB 24 algumas noites atrás, quando Rodriguinho afirmou que bateria em Davi Brito, o motorista de aplicativo. Em meio a uma acalorada discussão com Nizam, eliminado do programa, o cantor afirmou que não deixaria que o brother interferisse. Já na madrugada desta segunda-feira (23), ele resolveu agir.



O pagodeiro deixou claro que não teme ser expulso do reality show, soltando a frase: "Era uma voadora na cara, não estou nem aí [...] Eu sou o primeiro cara que bateu no outro dentro do BBB, você não tá entendendo. Não preciso ter medo de nada, não!”, ameaçou o brother do camarote.



O discurso de Rodriguinho chegou a repercutir negativamente nas redes sociais. "Uma vez agressor, sempre agressor!", criticou um usuário. Ele fez referência a quando o cantor foi acusado de ter agredido a ex-mulher, Nanah Damasceno, em 2021.

difícil entender a Wanessa que acha ruim a forma “agressiva” que o Davi fala, mas ver o Rodriguinho falando que vai AGREDIR o Davi e não reclama, né? #BBB24 pic.twitter.com/n5pLvBDmr0 — Central Reality #BBB24 (@centralreality) January 23, 2024



Apesar do discurso a favor da violência, tudo indica que Rodriguinho desistiu! Após a dinâmica do Sincerão, o motorista de aplicativo se aproximou do cantor e ambos tiveram um diálogo amigável. Inclusive, encerrando a noite em um tom positivo, diferente do previsto pelo pagodeiro.



Após concluírem que "Jogo é jogo", Davi até brincou sobre cortar o cabelo do pagodeiro. "Se precisar, estamos aí", garantiu o motorista de aplicativo. Vale destacar que, momentos antes, Rodriguinho detonou a postura do brother, afirmando que perderia a paciência caso o jovem viesse tirar satisfações. Apesar do discurso a favor da violência, tudo indica que Rodriguinho desistiu! Após a dinâmica do Sincerão, o motorista de aplicativo se aproximou do cantor e ambos tiveram um diálogo amigável. Inclusive, encerrando a noite em um tom positivo, diferente do previsto pelo pagodeiro.Após concluírem que "Jogo é jogo", Davi até brincou sobre cortar o cabelo do pagodeiro. "Se precisar, estamos aí", garantiu o motorista de aplicativo. Vale destacar que, momentos antes, Rodriguinho detonou a postura do brother, afirmando que perderia a paciência caso o jovem viesse tirar satisfações.