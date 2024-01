Rodriguinho no BBB 24 - Reprodução/Instagram

Rodriguinho no BBB 24Reprodução/Instagram

Publicado 22/01/2024 19:36 | Atualizado 22/01/2024 20:23

Antes de ser convidado para o Camarote do BBB 24, o cantor Rodriguinho revelou que era organizado com suas finanças. Em um período difícil, ele acabou se endividando algumas vezes e precisou contar com a ajuda de familiares e amigos famosos, como Thiaguinho.

"Quebrei duas vezes no nível da minha sogra dar dinheiro para a gente comer, nível do Thiaguinho pagar meu aluguel", contou em entrevista ao podcast de Joel Jota.

"Vivia sem amanhã. Sempre fui louco, de gastar muito. Sempre gostei de coisa cara e comprava mesmo sem ter dinheiro. Fui perceber quando acabou", explicou o músico.

Ainda na conversa, Rodriguinho disse que teve 120 shows cancelados por conta da pandemia de Covid-19, em 2020. Na ocasião, ele precisou vender seus carros, motos e pegar um empréstimo de R$ 500 mil.

Ele usou o valor do empréstimo para empreender e abriu uma loja de roupas e um lounge de narguile, que foram fundamentais para ajudá-lo a se reerguer financeiramente.