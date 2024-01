Zelda Mello e Ana Paula Campos no SP1 - Reprodução/Globoplay

Zelda Mello e Ana Paula Campos no SP1Reprodução/Globoplay

Publicado 22/01/2024 18:10 | Atualizado 22/01/2024 18:31

Ana Paula Campos cometeu uma gafe ao vivo nesta segunda-feira (22) enquanto apresentava o SP1 e errou o nome da repórter Zelda Mello. O caso aconteceu quando a jornalista do telejornal da TV Globo chamou a repórter para falar sobre as construções de apartamentos em Guaianases, na zona leste de São Paulo.

No trecho que viralizou nas redes sociais, em vez de chamar Zelda Mello, Ana Paula chamou a colega de "Zelda Merda". Assim que notou a falha, a jornalista se corrigiu ao vivo.

"São imóveis com financiamento sem juros para famílias que ganham até cinco salários mínimos por mês. A Zelda merda... Zelda Mello está lá em Guaianases", declarou a âncora substituta de Alan Severiano. No entanto, a repórter não se abalou com a gafe e prosseguiu com a matéria.

E VINTE ANOS depois, aconteceu de novo:



Zelda Mello foi chamada de ZELDA MERDA pic.twitter.com/IFmAyRgJrB — Jéferfon Menezes (@JefinhoMenes) January 22, 2024

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que um jornalista da Globo confunde ao vivo o sobrenome da repórter. Em 2001, William Waack também a chamou de "Zelda Merda" durante a exibição do Jornal da Globo.

Na ocasião, o ex-apresentador dava atualizações sobre o caso do atropelamento do guitarrista da banda Titãs, Marcelo Fromer (1961-2001) quando falou ao vivo com a repórter: "Zelda merda, o que dizem os médicos?".