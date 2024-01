João Guilherme e Bruna Marquezine beijam muito em after de Anitta - Foto: Reprodução

Publicado 22/01/2024 14:31 | Atualizado 22/01/2024 17:59

Os boatos sobre um possível romance entre Bruna Marquezine e João Guilherme continuam a agitar as redes sociais, deixando os fãs ansiosos por uma confirmação oficial. Após o flagra dos famosos de mãos dadas em Noronha, fontes da coluna informaram que a dupla está inseparável!



De acordo com informações recebidas com exclusividade pela coluna Daniel Nascimento, Bruna e o filho do cantor Leonardo, foram vistos"se pegando firme" no after da cantora Anitta. O evento foi realizado no Rio Beach Club, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, após mais uma edição dos Ensaios da Anitta.



A comemoração foi um evento íntimo da cantora, contando com cerca de 100 convidados no máximo e uso de celular foi proibido. Diversos nomes de peso fizeram questão de comparecer, como Mc Daniel, Pocah, Floss, Pedro Sampaio, MC Rebeca, L7, Lexa e entre outros.



Entre beijos e troca de carinhos, Marquezine e João foram destaque. Afinal, a dupla de famosos não teria se desgrudado ao longo da noite, intensificando os rumores de um possível relacionamento.