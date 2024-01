Rico Melquiades revela os desafios pós-reality, ansiedade após cirurgia e agradece apoio dos seguidores - Reprodução: PlayPlus / Instagram

Rico Melquiades revela os desafios pós-reality, ansiedade após cirurgia e agradece apoio dos seguidores Reprodução: PlayPlus / Instagram

Publicado 22/01/2024 12:31

Rico Melquiades, ex-participante de A Fazenda, desabafou sobre as dificuldades enfrentadas após deixar o reality show. O influenciador confessou que a pressão para ganhar dinheiro o fez afastar-se da família e abandonar a sua essência.



“Essa minha crise de ansiedade começou desde o dia que eu saí da fazenda. Eu era um influenciador, quando eu saí da fazenda, eu saí com uma responsabilidade muito grande, eu saí com os meus empresários, com os meus amigos, falando ‘agora é o momento de você fazer dinheiro’”, começou.



O campeão de uma das edições mais polêmicas de A Fazenda revelou o impacto do programa em sua vida, compartilhando a pressão para "fazer dinheiro" e a perda de sua identidade. A responsabilidade até teria levado o Rico a deixar de lado amigos e família.



“Eu só queria fazer dinheiro, [...] eu esqueci minha família, eu esqueci quem era eu, eu perdi a minha liberdade porque eu só queria fazer dinheiro. Na minha cabeça era ‘esse momento vai passar’, reality show vai ter outro daqui a pouco, então eu tenho que fazer dinheiro”, detalhou Rico.



Além da pressão, o ex-peão compartilhou que a cirurgia no rosto intensificou sua ansiedade. O combo levou o influencer a tomar decisões inusitadas, como começar a fumar, mesmo detestando cigarros.



O influenciador também agradeceu às mensagens de apoio dos seguidores, revelando como elas o ajudaram. Vale destacar que Rico Melquiades reconheceu que precisa de ajuda e pretende procurar apoio psicológico novamente.