Web detona irmã de Nizam após treta com Thais Fersoza no Bate Papo BBB

Web detona irmã de Nizam após treta com Thais Fersoza no Bate Papo BBBFoto: Reprodução

Publicado 22/01/2024 08:27 | Atualizado 22/01/2024 09:33

A participação de Nizam, último eliminado do BBB 24 neste domingo (21), trouxe à tona intensas emoções no "Bate Papo BBB". Logo após sua eliminação do reality show, o famoso não segurou as lágrimas ao confrontar suas falhas durante o programa. Mas o que deu o que falar foi a polêmica com a irmã, defendendo o executivo.



A irmã do ex-BBB, Hanna, participou ao vivo da atração e não poupou críticas contra a apresentadora Thaís Fersoza, que comanda o programa ao lado do humorista Ed Gama. Hanna argumentou que a famosa teria cometido um erro ao ridicularizar o tique do irmão durante. Ela chegou a argumentar que a suposta falha de Thaís Fersoza comparava-se aquelas cometidas por Nizam no BBB 24.

"A gente precisa que as pessoas apontem os nossos erros. Por exemplo, a Thais [Fersoza], na hora que estava te anunciando, ela puxou o seu tique e ela tirou 'sarro' do seu tique. Aonde isso faz ela melhor do que você? É uma desconstrução diária e não é só machismo, é tudo. Ela apontou uma falha em você do mesmo jeito que você apontou uma falha em outra pessoa", afirmou Hanna.

As palavras de Hanna geraram um silêncio constrangedor no estúdio, até que Ed Gama agradeceu sua participação. Porém, Thaís Fersoza pediu desculpas e tentou explicar suas ações: "Se isso te ofendeu, desculpa. É uma brincadeira que a gente faz com todos. A gente faz brincadeiras com situações que viram brincadeira dentro da casa", explicou Thaís Fersoza.

Na web o assunto também repercutiu e internautas criticaram o posicionamento da irmã de Nizan. "O cara já tava na merda, daí vem a irmã e faz ele passar mais vergonha (risos)", apontou uma seguidora. "Deu pra perceber o porquê dele ser assim, deve ter errado muito e a família sempre passando a mão na cabecinha, ao invés de corrigir", criticou outro.