Dado Dolabella detona Davi Foto: Reprodução

Publicado 22/01/2024 09:21

O clima esquentou no BBB 24 com as revelações de MC Bin Laden sobre Davi, que está na berlinda do reality show. O funkeiro não poupou palavras ao afirmar que, durante o paredão, o comportamento do brother muda drasticamente, buscando a simpatia de todos na casa.



Sincero, MC Bin Laden acusou Davi de supostamente de só se relacionar com quem lhe convém quando não está na mira da eliminação. O cantor ressalta que o brother usa estratégias de se camuflar atrás das meninas para evitar confrontos e críticas.

A repercussão nas redes sociais foi imediata. Até mesmo o marido de Wanessa Camargo se manifestou, reforçando as palavras do MC Bin Laden. Dado Dolabella também cantor criticou as atitudes de Davi dentro da casa, listando episódios polêmicos e apontando a existência de "dois pesos, duas medidas".

“Já passaram pano várias vezes pro Davi, primeiro quando ele colocou carne no feijão que a Wanessa separou e deixou de molho (sendo avisado pela Lady Ellen pra não fazer por respeito a quem não comia), passaram pano pra homofobia (dizendo que na Bahia é gíria), pro beijinho no pescoço da Giovana (tendo mulher em casa), pra prepotência (já disse várias vezes que nunca erra e não aceita críticas), agora vão passar pra mentira tb…??? Dois pesos, duas medidas que fala né?”, criticou o cantor nas redes sociais.