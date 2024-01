Ex de Ana Hickamnn dá a entender que aceitaria relacionamento aberto e dispara: ’Sou corno? - Foto: Reprodução

Publicado 21/01/2024 15:01

Alexandre Correa, ex-marido de Ana Hickann se pronunciou mais uma vez sobre o suposto relacionamento da apresentadora da Record TV e de Edu Guedes.

Em entrevista para o canal de Ricardo Feltrin no YouTube, o empresário afirmou ser “corno”, e rasgou o verbo sobre o assunto, dizendo que Ana dava sinais sobre uma possível traição desde março de 2023.



“A vários capítulos agora que a gente vai juntando os fatos”, iniciou ele enumerando os motivos que o levam a crer que a artista estava traindo ele com Edu. “Número um, de uma hora pra outra ela adquiriu um segundo celular, número dois, ter me colocado para fora do quarto, número três, por diversas vezes ela dispensava a segurança e queria andar sozinha, por diversas vezes estávamos em São Paulo, ela arrumava um motivo para brigar e diz que vinha pra Itu, sumia não aparecia no dia, só aparecia no dia seguinte, desligava o celular e proibia as pessoas de me falar e ela estava em casa”, disparou.



Correa falou ainda que não havia comunicação entre ele e Hickmann, e que bastava uma boa conversa para que ele aceitasse a suposta traição.



“Mas eu sou corno também, desculpa, tá? Bastava uma boa conversa” disse Alexandre, que ao ser perguntado se iria se separar respondeu: “Não, não digo isso, mas era só chegar e falar: gato, eu estou gostando de outro moço”, disparou ele, dando a entender que concordaria em a famosa ter um affair mesmo estando casada.