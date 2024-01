Elenco do BBB 24 - Reprodução/Globoplay

Publicado 20/01/2024 16:03 | Atualizado 20/01/2024 16:08

Essa semana, uma jovem chamada Ana Felix viralizou nas redes sociais após supostamente descobrir uma suposta traição por conta do BBB 24. O caso ganhou repercussão após um canal no Telegram fazer o alerta para um de seus seguidores.



Os administradores da página Espiadinha publicaram uma foto de Yasmin Brunet tomando café da manhã no confinamento e mandaram um recado para uma internauta. “Enquanto Yasmin Brunet toma café, se você se chama Ana Luiza e enviou um print do Espiadinha para seu namorado via WhatsApp, perto de 12h45 e ele estava no ônibus TICEN-UFSC, em Florianópolis, saiba que seu namorado mentiu para você dizendo que vai trabalhar amanhã. Na realidade, ele está planejando sair com uma tal de Marcela”, avisaram no grupo.

No X, antigo Twitter, uma jovem chamada Ana Felix afirmou que viu o recado e contou que está solteira. “Graças ao Espiadinha BBB, estou solteira de novo”, falou ela que logo teve a postagem viralizada.

Graças ao espiadinha BBB tô solteira dnv https://t.co/K7q1WjQQXK — aninha (@felixx_ana) January 18, 2024

A postagem ganhou mais de 100 mil curtidas e a internauta revelou que tudo não passava de uma grande pegadinha pra enganar os próprios amigos, já que algumas informações realmente condiziam com sua realidade. “Pensei: a piada está feita. É o meu nome, meu endereço, o ônibus que eu pego… Vou zoar os meus amigos no Twitter, porque eu não tinha muitos seguidores", explicou em vídeo publicado no TikTok. "O Brasil inteiro está vendo uma fake news porque eu quis zoar com a cara dos meus amigos."