Madonna é processada por fãs - Reprodução/Instagram

Publicado 20/01/2024 12:05 | Atualizado 20/01/2024 12:08

Madonna está sendo processada por dois fãs por atrasar em mais de duas horas o início de seu show no Barclays Center, em Nova York. De acordo com informações da CNN, a artista subiu ao palco nas três apresentações, que aconteceram em dezembro de 2023, após às 22h30, mas no ingresso informava que as performances iniciaram às 20h30.

Os admiradores da cantora entraram na Justiça contra Madonna e a operadora da The Celebration Tour, a Live Nation Worldwide, e a promotora de eventos Barclays Center (Brooklyn Events Center). A dupla os acusou de propaganda enganosa e negligência.

O documento cita que os fãs deixaram o local do show após 1h da madrugada. Os atrasos teriam gerado "inconveniências significativas, incluindo transporte público limitado, dificuldades para conseguir carros de aplicativo, e preços elevados por causa do horário".

"Além disso, muitos dos fãs pagantes que foram a shows em dias de semana tiveram que acordar cedo para trabalhar e/ou cuidar de suas famílias e responsabilidades no dia seguinte", destaca o processo. O caso corre na justiça de Nova York e a data do julgamento ainda não foi definida.