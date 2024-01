Belo no BBB 24 - Reprodução/Globoplay

Belo no BBB 24Reprodução/Globoplay

Publicado 19/01/2024 20:18

O cantor Belo comunicou através das redes sociais nesta sexta-feira (19) que testou positivo para a Covid-19 nesta semana. O diagnóstico deixou internautas preocupados com a possibilidade do cantor ter contaminado os participantes do BBB 24, já que ele se apresentou no reality show no dia 10.

O artista informou que realizou o exame no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, após mal estar na última quinta-feira (18). Belo garante que está bem, com sintomas leves e isolado. No entanto, precisou cancelar os próximos shows e precisou cancelar os shows que faria em Salvador, Maceió e Rio de Janeiro nos próximos dias.

De acordo com informações apontadas pela colunista Fabia Oliveira, do Metrópoles, Estudos apontam que o tempo de contaminação acontece 48h antes do teste. No entanto, também deve ser levado em consideração que pesquisadores afirmam que o período de incubação e que a doença pode ser transmitida em até 10 dias. Ainda não há informações se Belo realizou um teste antes de se apresentar no reality.