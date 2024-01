Reação de Zé Felipe ao descobrir que será pai pela terceira vez - Reprodução/Instagram

Publicado 19/01/2024 16:18

Virginia Fonseca, que anunciou esta semana a sua terceira gravidez, publicou um vídeo que mostra a reação do marido, o cantor Zé Felipe, ao saber que seria pai novamente. Os dois já são pais de Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de um.

No registro publicado no YouTube, o artista fica boquiaberto ao descobrir que a sua família vai aumentar. Zé também revela que sonhou que a influencer ficaria grávida novamente. "Sério?", perguntou o cantor ao ver o teste de gravidez. "O que eu te falei que eu sonhei hoje?”.

A empresária também registrou o momento em que fez o teste e confirmou a gestação. "Gente, estou aqui e vim com vontade de vomitar. Fiz o teste e meu Deus do céu", conta ela. Em seguida, ela pede outro teste rápido ao amigo. "Eu me tremia, eu tremia toda. Parecia que era meu primeiro filho. Sabe quando não passa pela sua cabeça que vai acontecer e acontece? Tremia, tremia, não sabia o que fazia".

O anúncio da gravidez foi feito por Virgínia e Zé Felipe na noite da última quarta-feira (17). “Agora somos cinco! Ainda estamos em êxtase com essa notícia, nos pegou de surpresa e estamos muito muito felizes! Obrigada, Deus, pela dádiva de sermos pais pela terceira vez, 2024 começou com tudo! Só peço a Deus que nosso neném venha com muita saúde porque amor vai ter de sobra”, declararam.