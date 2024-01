Vanessa Lopes desiste do BBB 24 - Reprodução/Globoplay

Publicado 19/01/2024 17:52 | Atualizado 19/01/2024 18:32

A participante Vanessa Lopes, do Camarote, apertou o botão e desistiu do BBB 24 na tarde desta sexta-feira (19). Nas redes sociais, os internautas reagiram com memes e alívio, já que essa semana, o comportamento da influenciadora preocupou os confinados e o público do reality show.

Após a festa da última quarta-feira (17), a influencer discutiu com MC Bin Laden e afirmou que a produção estava dando pistas para os brothers com as músicas escolhidas, novo hit de Ludmilla e até na decoração da casa. Após conversar com outros confinados, Vanessa falou sobre o medo do cancelamento, revelou que tem um namorado fora do programa e desabafou sobre o medo de demonstrar fraqueza.

Ao desistir do programa, a sister também voltou a insistir que os participantes da casa eram todos atores contratados colocados no confinamento por conta dela. As ações de Vanessa deixou os participantes, amigos e internautas preocupados com sua saúde mental e muitos até pediram intervenção da família no caso.

Confira as reações dos internautas com a desistência: