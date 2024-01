MC Ryan SP presenteia filha com carro de luxo - Reprodução/Instagram

Publicado 19/01/2024 15:30 | Atualizado 19/01/2024 15:55

MC Ryan SP surpreendeu os seguidores ao revelar o presentão que deu para sua filha recém-nascida, Zoe. Nas redes sociais, ele contou que comprou um carro de luxo avaliado em R$ milhões para a herdeira.



A menina, fruto do relacionamento do cantor com a influenciadora Giovanna Roque, completou o primeiro mês de vida e ganhou um luxuoso carro laranja. No Instagram, o funkeiro registrou o momento em que pilotava o presente.

"Aí família, e pensar que a gente só vê essa realidade aqui com a rapaziada do sertanejo? Se vê uns caras do Brasil portando isso aqui tinha que ser um Gusttavo Lima da vida", declarou no vídeo. "Funkeiro quando lançava um bagulhinho mesmo ele era envolvido com tráfico. Hoje em dia nós vemos que estamos vencendo mesmo, colocando o funk em seu devido lugar. Esse ano que passou ai fiquei em top um Brasil, mano. Bagulho doido. Vê o funk com essa estrutura é onde deveríamos estar".

"Meu nome é Zoe essa é minha primeira conquista", diz a legenda da postagem. Confira abaixo:









Os amigos do músico se impressionaram com o presente. "Meu Deus", disse MC Daniel, que é padrinho de Zoe. "Você é monstro", escreveu João Guilherme. "Abençoado, parabéns meu mano", declarou MC Don Juan.