Yasmin Brunet e MC Bin Laden estão no elenco do 'BBB 24'Reprodução / TV Globo

Publicado 19/01/2024 14:22

A modelo Yasmin Brunet, confinada no BBB 24, da Globo, teve uma breve discussão com MC Bin Laden dentro do reality show. Após a briga, a sister conversou com Wanessa Camargo e chamou o cantor de 'bandidão'.

Ao longo do bate-papo com a filha de Zezé Di Camargo, ela afirmou que não enfrentará o funkeiro, já que a relação dos dois anda estremecida há dias. "Eu não vou cair nessa pilha, porque ele paga muito de 'bandidão', gosta de ser muito f*dão, marrentão... Eu tenho zero intimidade com ele! Zero", disparou.

Na sequência, Yasmin Brunet relatou que Bin Laden a estava ignorando pela casa. "Eu perdi a linha na minha resposta, só que estou sem falar com ele há 2 dias. Ele gosta de pagar de f*dão... Teve uma hora no meio da festa e ele passou por mim e eu perguntei algo e ele simplesmente saiu andando", explicou.

Momentos depois, em conversa com outros brothers do confinamento, a modelo reforçou que não aceitará a forma que MC Bin Laden falou com ela. "Ele foi pagar de f*dão, 'bandidão f*dão', sabe? Só que eu sou uma mulher de 35 anos, não vou aceitar nenhum 'bandidão, fod*o', muito menos quem não é, falando assim comigo", finalizou Yasmin Brunet.

Vale lembrar que MC Bin Laden se desculpou com a sister após a discussão. Na ocasião, Yasmin havia se incomodado com o comportamento do cantor, que mostrou o 'dedo do meio' para ela. O funkeiro, por sua vez, pediu perdão e disse que não teve a intenção de magoá-la.

