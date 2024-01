Agustin Fernandez diz que não maquiaria Anitta - Reprodução/Instagram

Publicado 19/01/2024 21:50

O maquiador Agustin Fernandez, amigo de Andressa Urach, causou polêmica ao revelar que não trabalharia com Anitta. No podcast "Inteligência Podcast”, apresentado por Marcelo Vilela, o profissional falou os motivos de não maquiar a artista.

Durante a entrevista, o apresentador perguntou se Agustin já havia tido a oportunidade de trabalhar com a artista e negou. “Nunca maquiei. A identidade visual da Anitta, ela é muito focada. O foco dela é servir algo, pra ela se manter no topo, ela precisa de quantidade e não de qualidade, correto? Então assim, quanto mais ela expõe o corpo, mas ela se conecta de maneira sensorialmente primitiva com o tipo de audiência específica", disse ele.

"Isso é legal porque ela consegue atingir os números que ela precisa, mas ela não é uma imagem democrática. Por exemplo, a imagem dela, eu amo a trajetória dela e a mente dela. Mas a imagem dela não se conecta comigo, ela expõe demais o corpo", disparou Agustin.

"Eu me identificaria mais com uma Anitta mais diva, ela com vestido longo e ela seria até muito mais valorizada e vista diferente de como ela é vista", completou.