Juninho no BBB 24Reprodução/Globoplay

Publicado 19/01/2024 19:20 | Atualizado 19/01/2024 19:30

O comportamento depreocupou os participantes do BBB 24 após a influencer acreditar que todos os confinados eram atores contratados. Após a sister apertar o botão e desistir do programa nesta sexta-feira (19) chorou ao lembrar do irmão esquizofrênico.

"Isso tudo é muito doido. Eu deitei aqui, dei uma choradinha, e pensei no meu irmão. Meu irmão tem um problema sério também, meu irmão é esquizofrênico", disse o brother emocionado.

o juninho lembrando do irmão esquizofrênico dele após a desistência da vanessa lopes #bbb24 pic.twitter.com/6f84FsRRO5 — paiva em #bbb24 (@paiva) January 19, 2024

Vanessa desistiu do programa e declarou que acreditava que todos os participantes eram personagens colocados no reality. Os brothers tentaram acalmá-la e aconselharam Vanessa a conversar com a psicóloga do programa, mas não adiantou.