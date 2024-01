Mani Reggo, casada com Davi Brito, fala sobre ação da equipe do brother - Reprodução/Instagram

Publicado 19/01/2024 16:57 | Atualizado 19/01/2024 17:03

Mani Reggo, mulher de Davi Brito do BBB 24, se pronunciou nesta sexta-feira (19) após o perfil oficial do participante no Instagram parar de segui-la. O 'unfollow' deixou os fãs preocupados e ela falou sobre o caso.

"O perfil oficial parou de te seguir, o que houve? Olha, já vi esse filme antes", perguntou uma internauta. "Como eles param, só eles podem responder. Desculpa! Obrigada pelo carinho".

Após o comentário ganhar repercussão entre o público que acompanha a casa mais vigiada do país, os administradores do perfil de Davi voltaram a seguir Mani na rede social.

Essa semana, Mani já havia publicado um desabafo sobre etarismo por conta da diferença de idade entre o casal. Ela tem 41 anos e o motorista de aplicativo, de 21.

"Meu nome é Mani, sou filha, sou mãe, trabalhadora autônoma, sou baiana e sou companheira do Davi entre tantas outras coisas que me qualificam, mas que para muitas pessoas não importam e preferem me chamar de “a mulher mais velha” ou “a mulher que tem o dobro da idade” para se referir a mim", escreveu ela. "Sim, a diferença de idade existe é um fato constatado, entretanto, isto não se faz um vocativo".