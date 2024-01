Gil do Vigor no programa 'Mais Você' - Reprodução / TV Globo

Publicado 19/01/2024 13:06

O economista e ex-BBB Gil do Vigor usou as redes sociais nesta sexta-feira (19), para compartilhar uma ótima notícia com seus seguidores. Através de seu perfil oficial no Instagram, ele revelou que teve seu contrato com a TV Globo renovado.

"Mais um ano vigorando! Estou muito feliz com a minha renovação e muito mais ainda por poder avaliar essa jornada incrível e sentir nada menos que orgulho! Estou incrivelmente grato por toda essa caminhada e por quem esteve e estará junto comigo. Que venham muitos mais anos vigorando no plim plim!", escreveu ele na legenda da publicação.



Nos comentários, diversos amigos e fãs de Gil do Vigor vibraram junto com ele. "Quanto vale entrar pra história? Jamais esquecido!", declarou um internauta. "Lembrando que eu falei pra tu pedir um emprego a Boninho, e tu respondeu que tinha vergonha", se divertiu Jacira Santana, mãe do ex-BBB. "Bom ter um favorito que vence muito merecidamente", declarou outro.