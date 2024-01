Daniel Cravinhos é ex-namorado de Suzane von Richthofen - Foto: Reprodução / Redes sociais

Daniel Cravinhos é ex-namorado de Suzane von RichthofenFoto: Reprodução / Redes sociais

Publicado 19/01/2024 08:45

Suzane von Richthofen continua em alta. Após Daniel Cravinhos, que ajudou no assassinato dos pais da criminosa em 2002, virou assunto nas redes sociais na última quinta-feira (18). O nome decontinua em alta. Após clientes de seu ateliê a acusarem de falsificação de produtos , seu ex-namorado,, que ajudou no assassinato dos pais da criminosa em 2002, virou assunto nas redes sociais na última quinta-feira (18).

Daniel, condenado a 39, cumpre pena em regime aberto desde 2018 e vive uma vida normal, longe dos holofotes. No entanto, após internautas descobrirem seu perfil oficial no Instagram - que é privado -, ele retornou à mídia.

Em seus Storys, o responsável por assassinar Manfred von Richthofen compartilhou uma homenagem para sua mãe e revoltou a web. "Luxo é ter sua mãe viva", dizia a mensagem. Marisia von Richthofen, mãe de Suzane, foi assassinada por Cristian Cravinhos, irmão de Daniel.

Após a situação viralizar, Daniel Cravinhos foi detonado pela população, que não deixa o crime ocorrido em 2002 cair no esquecimento. "Ele não deixou o Andreas desfrutar desse luxo", disparou uma internauta, se referindo ao irmão de Suzane, que também é vítima.

"Errou o timing… devia ter postado uns 20 anos atrás", declarou outra. "Poderia ter pensado no Andreas, e na dona Marisia. Certeza que pra ele sim era um luxo ter os pais vivos", escreveu um terceiro. "Pensar que o Andreas considerava esse cara como um irmão e, agora ele está aí todo pimpão e o Andreas no fundo do poço, é revoltante", lamentou mais um.