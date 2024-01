Logo da novela Terra e Paixão - Reprodução/Instagram

Logo da novela Terra e PaixãoReprodução/Instagram

Publicado 18/01/2024 20:03 | Atualizado 18/01/2024 21:46

A novela Terra e Paixão chegou em sua reta final e os bastidores estão agitados. De acordo com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, um ator e um diretor do folhetim tiveram seus nomes levados ao Compliance da Globo.

A colunista conta que o ator Ivo Gandra foi escalado para a trama e viveria um empresário que descobriu Kelvin (Diego Martins) como cantor. O personagem apareceu em alguns capítulos, mas desapareceu da história.

A ideia inicial era que o personagem aparecesse em mais momentos, inclusive no final da trama, o que não aconteceu. O sumiço após chegar ao Compliance da emissora que Ivo ter um relacionamento com o diretor de núcleo da novela, Emmer Lavinni. O executivo teria sido o responsável por escalar o rapaz para Terra e Paixão, o que teria causado um mal-estar nos bastidores.

A colunista destaca que a TV Globo teria uma regra que impede que autores, diretores e outras pessoas não priorizem a escalação de familiares para as obras que estão trabalhando.

Procurados por Fabia, a emissora afirmou que o Código de Ética do Grupo Globo “aponta uma série de comportamentos, de diferentes naturezas, que devem ser evitados para impedir conflito de interesses”.