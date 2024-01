MC Bin Laden faz parte do elenco do 'BBB 24' - Reprodução / TV Globo

MC Bin Laden faz parte do elenco do 'BBB 24'Reprodução / TV Globo

Publicado 19/01/2024 11:15

O cantor MC Bin Laden, atualmente confinado no BBB 24, da Globo, ficou entre os assuntos mais comentados da web na última quinta-feira (18) após um breve desentendimento com a sister Vanessa Lopes dentro do reality show. Com isso, internautas levantaram uma tag com o nome do funkeiro e gerou grande debate internacional.

Entre as frases escolhidas pelos fãs brasileiros do funkeiro, estavam 'Bin Laden estamos com você', 'Bin Laden merece respeito' e 'Justice for Bin Laden'. Essa última, que foi o início de toda confusão na internet, chegou a alcançar a posição de número 30 nos tópicos mundiais.

O nome artístico escolhido pelo participante do BBB 24 é homônimo ao de Osama Bin Laden, creditado como líder dos atentados às Torres Gêmeas em 2001, nos Estados Unidos. Internautas americanos demonstraram certa revolta após as tags viralizarem no site X, antigo Twitter.

"Justiça para Bin Laden? Vocês estão passando dos limites", escreveu usuária a rede social em inglês. "Brasileiros estão defendendo o Bin Laden com a tag 'Bin Laden merece respeito'. Estou tentando entender o que levou eles a defender um terrorista que matou centenas de pessoas", declarou outro. "Por que os brasileiros estão falando tanto de justiça para o Bin Laden? Que merd*, o que eu perdi?", questionou um terceiro.

o twitter ta incrível hoje



justice for bin laden

bin laden merece respeito pic.twitter.com/C3eOWOW7rN — sai⚢︎ (@ayasagiris) January 18, 2024