Filhos de Wanessa Camargo estão passando temporada na casa de Isis ValverdeReprodução / Instagram

Publicado 19/01/2024 10:24 | Atualizado 19/01/2024 10:29

A atriz Isis Valverde usou as redes sociais na última quinta-feira (18) para compartilhar com os fãs um registro encantador. Em seu perfil oficial no Instagram, ela publicou uma foto do filho, Rael, brincando com José Marcus, herdeiro de Wanessa Camargo, que está confinada no BBB 24.

Enquanto a cantora segue no reality show da Globo, seus dois filhos com Marcus Buaiz, atual noivo de Isis, passarão uma temporada na casa da artista. Na imagem, as duas crianças aparecem bastante concentradas jogando vídeo game.

A cantora, inclusive, chegou a elogiar a artista dentro do BBB 24. "Ele [Marcus Buaiz] está feliz, está bem. Ele vai casar primeiro que eu. A menina [Isis Valverde] é super gente boa, as crianças estão adorando ela, então assim, está tudo perfeito, tudo tão legal", afirmou a filha de Zezé di Camargo.

Vale lembrar que Isis e Buaiz assumiram o romance em junho de 2023, especialmente no Dia dos Namorados, mas já estavam juntos desde março. Em dezembro, os dois ficaram noivos. Já Wanessa Camargo está namorando o ator Dado Dolabella desde 2022.