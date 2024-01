Davi no BBB 24 - Reprodução / TV Globo

Davi no BBB 24Reprodução / TV Globo

Publicado 19/01/2024 12:53

O brother Davi, do BBB 24, da Globo, foi o responsável por preparar o almoço dos colegas de confinamento nesta sexta-feira (19), como forma de agradecimento por ter sido escolhido para o VIP. No entanto, um detalhe durante o processo chamou atenção dos internautas.

Isso porque o motorista de aplicativo decidiu lavar um frango na pia da cozinha e até deixou o alimento cair no ralo. Em imagens, é possível observá-lo cortando os pedaços da carne cuidadosamente para serem lavados com detergente e vinagre.

Nas redes sociais, os telespectadores do reality show demonstraram indignação ao assistirem a cena. "O Davi deixando o frango na pia cair no ralo, eu não tenho palavras", comentou um usuário no site X, antigo Twitter.

"Chega a ser ridículo. Tudo que o Davi faz o povo arruma um jeito de criar polêmica. A pia tá limpa, o frango vai pro fogo… só quem não cozinha em casa fica arrumando problema para uma situação dessa. Vocês comem coisa pior na rua", disparou outro. "Me lembrou o Fiuk derramando o macarrão na pia e colocando de volta na panela", escreveu um terceiro, relembrando a participação do filho de Fábio Jr. no BBB 21.