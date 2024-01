Hytalo Santos presenteia 'pastora do Pix' com carro e igreja - Reprodução / Instagram

Hytalo Santos presenteia 'pastora do Pix' com carro e igreja

Publicado 19/01/2024 12:11

Hytalo Santos, O influenciador que virou notícia nas redes sociais após levar um 'cano' de seus convidados em seu casamento, compartilhou um acontecimento com os seguidores.

Ele presenteou Renalida Carvalho, mais conhecida como 'a pastora do pix', com uma igreja, além de realizar a festa de matrimônio. Anteriormente, o influencer já havia dado um carro 0km para a mulher. À época, Hytalo Santos chamou a pastora para ungir o veículo novo, relatando que o entregaria a "alguém muito especial". Renalida caiu no choro ao descobrir que, na verdade, o presente era seu.

Vale lembrar que o famoso viralizou na web em dezembro do ano passado, quando revelou aos fãs que boa parte dos convidados para a cerimônia de seu casamento não compareceram. Na ocasião, o paraibano revelou que enviou Iphone 15 Pro Max como convite.

Virginia Fonseca, uma das convidadas para o casamento, Inclusive, a influenciadora, uma das convidadas para o casamento, foi bastante criticada nas redes sociais por não ter comparecido ao evento cerimônia do amigo.

Pastora do pix

Renalida é líder da igreja pentecostal Comunidade Profética Atos II. O apelido e críticas à pastora surgiram após, em uma live da qual participavam 11 mil pessoas, ela pedir um voto espiritual em troca de Pix.

A líder religiosa possui mais de 3,3 milhões de seguidores somente no Instagram e já foi até chamada de Profetisa Jezabel, por seus figurinos sensuais. Ela ganhou notoriedade por fazer vídeos de um minuto fazendo profecias aleatórias, orações e voto espiritual com Pix.