Influenciadores Hytalo Santos e Euro se casaram na última quinta-feira (30) - Reprodução / Instagram

Influenciadores Hytalo Santos e Euro se casaram na última quinta-feira (30)Reprodução / Instagram

Publicado 02/12/2023 12:05

O influenciador Hytalo Santos usou as redes sociais para conversar com os seguidores a respeito de seu casamento, ocorrido na última quinta-feira (30). A cerimônia do paraibano viralizou após ele revelar que enviou Iphone 15 Pro Max para cada um dos convidados , que em sua maioria, não compareceram ao evento.

Através de uma sequência de vídeos, o recém-casado abriu o jogo e deixou um recado sincero sobre a situação. "Poderia hoje chegar aqui chorando, fazendo um papel de vítima e ganhar uns quilos de seguidores, que o povo ia ficar com dó, porque o povo já está com dó. Tem um monte de página comentando", iniciou.

"Não tenham pena de mim, se Deus me colocou aqui hoje é porque eu posso dar iPhone nos convites, porque Deus nos honrou e abençoou. Não vim aqui chorar, não vim fazer drama e nem falar mal de ninguém que não veio pro meu casamento", continuou Hytalo Santos, reforçando que nenhum convidado teria obrigação de comparecer a cerimônia. Segundo pessoas ligadas ao casal, foram gastos mais de 700 mil em telefones.

fotogaleria

"Esses iPhones eram pra ser lembrancinhas, quem viu os preparativos do casamento viu que eu só daria no final, mas adiantei com os convites. Eu queria que lacrasse e lacrou. Todo mundo soube dos convites", finalizou o influenciador. Entre os famosos convidados, apenas Deolane Bezerra e Tainá Costa marcaram presença no momento especial do amigo.