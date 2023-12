Ex de rapper famoso se rende a profissão mais antiga do mundo e fatura 10 mil a hora - Foto: Reprodução

Ex de rapper famoso se rende a profissão mais antiga do mundo e fatura 10 mil a hora

Publicado 02/12/2023 08:00 | Atualizado 02/12/2023 18:20

Como um bom fofoqueiro, este colunista que vos escreve não poderia deixar de contar para vocês essa fofoca que chegou até meus ouvidos sobre uma influenciadora que tem ganhado a vida trabalhando em uma das profissões mais antigas do mundo. É isso mesmo caros leitores, a moça tem se aventurado no “meretrício”.Amigos da coluna contaram com exclusividade que, a nova dama de companhia tem cobrado a bagatela de R$ 10 mil por hora para proporcionar momentos de prazer aos seus clientes.A tal moça, que já namorou um rapper conhecido, é figurinha carimbada em casas de shows no eixo Rio - São Paulo, e, atualmente vive uma polêmica devido a um término em seu relacionamento.Na web ninguém imagina que a jovem acumula mais de um trabalho, principalmente pelo seu alto faturamento com divulgação de joguinhos e plataformas de apostas em seus perfis nas redes sociais.A coluna não guarda segredo, mas como este jornalista presa pela moral e seus bons costumes, resolvemos não entregar a jovem e nem revelar quem é seu ex-namorado cantor.Todavia, como sabemos que nossos leitores adoram uma treta, não poderíamos deixar vocês sem essa valiosa informação.