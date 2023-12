Alexandre Correa abriu mão da guarda compartilhada do filho com Ana Hickmann, revela advogado - Foto: Reprodução

Alexandre Correa abriu mão da guarda compartilhada do filho com Ana Hickmann, revela advogadoFoto: Reprodução

Publicado 02/12/2023 16:53

A separação entre Ana Hickmann e Alexandre Correa ganhou mais um capítulo na última sexta-feira (01). Após abrir mão da guarda compartilhada do filho , Alezinho, de 10 anos, o empresário foi autorizado por uma juíza da Vara de Violência Familiar a se encontrar com a criança novamente.

A última vez que o empresário viu o herdeiro, fruto de seu casamento com Ana Hickmann, foi no dia 11 de novembro, data em que a apresentadora o denunciou por agressão física.

De acordo com informações publicadas no Diário Oficial da Justiça, a magistrada afirmou que a aproximação de Alexandre com parentes da famosa "não obsta o direito de visita e acesso do averiguado ao menor". Além disso, já Ana possui uma medida protetiva contra o ex, a juíza estabeleceu que a visita ao filho deverá ser assistida.

fotogaleria