Bruna Biancardi deu à luz Mavie, sua primeira filha com o jogador NeymarReprodução / Instagram

Publicado 02/12/2023 12:37

Quase dois meses após o nascimento de Mavie, Bruna Biancardi contou que está voltando ao seu peso antes da gravidez. Através das redes sociais, a ex-namorada do jogador Neymar mostrou aos seguidores algumas mudanças em seu corpo pós-parto.

Em seus Storys no Instagram, a influenciadora, que recentemente retornou a sua rotina de treinos, comemorou o fato de estar usando peças de roupas antigas. Animada, Biancardi surgiu em frente ao espelho de short jeans e regata preta.

"Pode parecer bobo, mas entrei no meu jeans antigo. Entrei, entrei! Oficialmente perdi os quilos da gravidez, que não foram poucos", disse ela no registro compartilhado.

Na última semana, Bruna Biancardi anunciou o fim de seu relacionamento com Neymar. Após muitas especulações sobre um possível rompimento entre os pais da pequena Mavie, a influenciadora confirmou o término.

"Este é um assunto particular, mas como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de relacionar com as frequentes notícias. Obrigada", declarou.