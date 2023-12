Ana Hickmann revelou suspeitas de assinaturas forjadas durante entrevista ao 'Domingo Espetacular' - Reprodução / Instagram

Publicado 02/12/2023 11:26

Na última sexta-feira (01), durante o programa "Fofocalizando", do SBT, um perito grafotécnico fez uma análise exclusiva dos documentos. Após examinar uma assinatura antiga de Ana Hickmann para comparação, o Dr. Gleibe Pretti concluiu que os papéis foram, sim, falsificados.

"Nós podemos chegar a uma conclusão prévia que as assinaturas não foram feitas pela mesma pessoa, a assinatura do crédito bancário e assinatura da procuração. Pelos elementos que nos foram apresentados, há uma grande diferença entre as assinaturas apresentadas", declarou o perito durante a atração da emissora de Silvio Santos

Caso seja comprovado a participação de Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora , em possíveis falsificações, o empresário poderá ser acusado de falsidade ideológica.