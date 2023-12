Cezar Black e Key Alves viraram amigos no confinamento do 'BBB 23' - Reprodução / TV Globo

Cezar Black e Key Alves viraram amigos no confinamento do 'BBB 23'Reprodução / TV Globo

Publicado 02/12/2023 10:57

Cezar Black está confinado em "A Fazenda 15" e nem imagina que o assunto mais comentado na noite de sexta-feira (02), nas redes sociais, foi sua vida pessoal. Isso porque Maizy Magalhães, ex-affair do peão, desmentiu que tenha se envolvido com ele por interesse e expôs uma situação inusitada entre os dois

Ao ser questionada se teria se envolvido com Black por interesse financeiro, a moça fez questão de desmentir e ainda revelou que o ex-BBB tentou vender produtos para ela da Seara, patrocinadora do reality show da Globo. Após a repercussão do comentário, Key Alves saiu em defesa do amigo.

"Não entendi… Ela não pode comprar os frangos para ela? Mulher que quer ser bancada é f*da! Vai trabalhar! Eu, hein!", disparou a jogadora de vôlei em uma página no Instagram. Vale lembrar que Key Alves e Cezar Black iniciaram uma amizade ainda no confinamento do "BBB 23" e, desde o fim do reality, seguem próximos.