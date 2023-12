Kally Fonseca e Lucas Souza tiveram embates em 'A Fazenda 15' - Reprodução / PlayPlus

Publicado 02/12/2023 13:07

Eliminada de "A Fazenda 15" na última quinta-feira (30), Kally Fonseca falou sobre seus embates com Lucas Souza dentro do reality show da Record. A cantora surpreendeu o público ao pedir desculpas ao ex-peão, que desistiu da competição após ela, supostamente, influenciá-lo a bater o sino.

"Entendo a sua raiva, a sua dor e a sua vitória com a minha saída. Cada um sabe o peso que carrega e onde está a dor", iniciou a affair de Cezar Black , se referindo ao vídeo de comemoração de Lucas com sua eliminação . "Não queria que você jamais tocasse o sino e desistisse do seu sonho", continuou.

Sem pensar duas vezes, Kally Fonseca afirmou que tentou evitar qualquer tipo de conflito com outros competidores do reality rural, mas que não conseguiu. "Peço desculpas a você, se me posicionei de uma forma que te entristeceu e te deu dor, mas eu sou ser humano. Eu tentei evitar, mas aconteceu", garantiu.

Apesar do pedido de desculpas, a ex-peoa criticou o comportamento de Lucas Souza com Cezar Black dentro de "A Fazenda 15". "Não sentia tantas verdades no seu jogo. Foi uma forma de defesa. Te desejo luz, que Deus abençoe a sua vida. Não estou te obrigando a me desculpar, mas saiba que meu coração está limpo para você e Rachel [Sheherazade]", finalizou