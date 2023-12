Preta Gil realizou a remoção da bolsa de ileostomia - Reprodução / Instagram

Publicado 02/12/2023 16:17 | Atualizado 02/12/2023 16:19

Preta Gil, que já está fora da UTI, usou as redes sociais na tarde deste sábado (02) para compartilhar uma boa notícia com os fãs. A cantora, que realizou uma cirurgia para a retirada da bolsa de ileostomia , no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, surgiu sorridente em um novo registro para informar que está bem.