Preta Gil inicia fisioterapia pós cirúrgica após retirar bolsa de ileostomia - Reprodução / Instagram

Preta Gil inicia fisioterapia pós cirúrgica após retirar bolsa de ileostomiaReprodução / Instagram

Publicado 02/12/2023 08:21

fotogaleria

"Hoje já iniciamos a fisioterapia pós cirúrgica", escreveu Preta em seus Stories, do Instagram. No vídeo, a cantora surge com uma roupa hospitalar, roupão e meias de compressão enquanto levanta os braços, em um exercício leve, no quarto do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, onde está internada.

Cirurgia de reversão da ileostomia

Preta Gil passou pela cirurgia de retirada da bolsa de ileostomia, nesta quinta-feira. Na ocasião, a equipe da cantora tranquilizou os fãs e falou sobre o quadro de saúde da artista em uma publicação feita nos Stories, do Instagram.

"A todos que amam a Preta, a cirurgia de reconstrução do trato intestinal e reversão da ileostomia ocorreu com grande êxito. Preta está bem e se recuperando na unidade de tratamento intensivo. Em breve já deve ir para a semi-intensiva. Obrigada pelo carinho, orações e a preocupação de sempre. Já já ela mesma vem aqui falar com vocês"

Câncer no intestino