Taís Araujo, Selton Mello e Matheus Nachtergaele se encontram no CCXP, em São Paulo

Rio - Taís Araujo, Selton Mello e Matheus Nachtergaele estiveram juntos no terceiro dia do CCXP de 2023, realizado em São Paulo, neste sábado. Os atores se reuniram no Palco Omelete para falar sobre o filme "O Auto da Compadecida 2", que estreará em dezembro de 2024.

No longa, dirigido por Guel Arraes e Flávia Lacerda, Taís será a responsável por dar vida à Nossa Senhora, enquanto Selton e Matheus interpretarão, novamente, os amigos Chicó e João Grilo.

