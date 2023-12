Perlla e Belo lançam single Entende ou não - Divulgação

Publicado 02/12/2023 21:15

Rio - Perlla, um dos principais nomes do funk carioca, dá início a um novo capítulo de sua carreira. Após um hiato de três anos, a cantora retorna ao cenário musical trazendo o seu novo single de trabalho, a canção "Entende ou Não", que será posta em rotação na sexta-feira dia 08 de dezembro, em parceria com o cantor Belo. A música será a primeira de uma série de lançamentos que irão compor o novo EP da artista, previsto para 2024.

Fazendo um flerte com o pagode romântico, "Entende ou Não" traz uma melodia suave para falar sobre saudade, sentimento que Perlla conta ter a acompanhado durante todo esse período longe do cenário. Fazendo um flerte com o pagode romântico, "Entende ou Não" traz uma melodia suave para falar sobre saudade, sentimento que Perlla conta ter a acompanhado durante todo esse período longe do cenário.

"Acho que a música, em especial a romântica sempre foi algo que nunca saiu de mim. Sempre canto em casa, no chuveiro, ou na sala com meu marido me acompanhado no piano, em qualquer canto porque amo música nesse estilo! Então não poderia ser diferente este retorno, que não com essa é uma canção linda, interpretada de todo meu coração. Então estou ansiosa para apresentar ao público", explicou a artista.

Composta por Rosyl e Ayla, a canção repete uma parceria de sucesso entre Perlla e Belo, que chegaram a liderar as paradas musicais nos anos 2000 com a canção "Depois do Amor".

"O Belo é um amigo muito querido e das antigas. Nos momentos mais difíceis de ambos, sempre tivemos um o apoio do outro, em tudo. E no profissional foi uma liga sem igual. A nossa voz combina né?! As nossas canções juntas, costumam marcar muito, porque interpretamos com a mesma intensidade", refletiu Perlla.



A cantora dividiu ainda uma curiosidade sobre a canção, que já estaria sendo cotada pelos dois artistas para entrar em seus projetos individuais. "Ambos gostaram muito e iriam colocar no repertório, só que ele no projeto dele e eu no meu. Mas como ele já havia me convidado para fazermos algo juntos, na mesma hora sugeri de fazermos então essa música em parceria, já que gostamos, os dois, dela. Ele aceitou na mesma hora! E estou muito feliz por ter ele junto comigo nesse retorno!", acrescentou.



"Entende ou Não", chegará acompanhado por um lyric vídeo, mas contará também com um clipe, que será disponibilizado nas plataformas posteriormente.