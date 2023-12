Brunna Gonçalves atualiza seguidores sobre seu estado de saúde - Reprodução

Publicado 02/12/2023 13:12

Rio - Brunna Gonçalves utilizou as redes sociais, neste sábado (2), para atualizar seus fãs sobre seu estado de saúde após ter parado no hospital com fortes dores na barriga na noite desta sexta-feira (1º). A influenciadora, inclusive, chegou a cancelar sua participação no mini-desfile da Beijar-Flor, que aconteceu em homenagem ao Dia Nacional do Samba.

"Muito obrigada pelas mensagens que vocês me enviaram. Graças a Deus eu estou melhor, tomei medicação que meu médico passou e eu estou bem, sem dor. Espero que eu fique assim porque eu não quero sentir aquela dor de novo, não. Deus me livre", afirmou.

Na noite desta sexta-feira (1º), Brunna revelou em seus stories que estava no hospital com fortes dores na barriga e explicou que, por isso, não conseguiu comparecer ao mini-desfile na Cidade do Samba. "Gente, vocês não vão acreditar. Eu estava pronta para ir para a Beija-Flor, maquiada, arrumada, eis que me deu uma dor fortíssima na barriga, muito forte, que eu não estava conseguindo me mexer. Eu tirei minha roupa na hora e vim aqui no hospital que é do lado de casa e aqui estou eu, tomando remédio na veia. Eu não estou aguentando essa dor, que toda hora vem uma pontada muito forte, cara. Infelizmente não vou conseguir ir hoje no mini-desfile que vai ter na Cidade do Samba", disse.