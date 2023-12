Luciana Gimenez revela que é demissexual - Reprodução

Publicado 02/12/2023 15:44

Rio - Luciana Gimenez revelou, durante participação no podcast "Desculpa Alguma Coisa", no Youtube, na quinta-feira (30), que é demissexual. A apresentadora contou, no papo comandado por Tati Bernardi, que tem dificuldades com sexo casual e que precisa de uma conexão para se relacionar com alguém.

"Esse negócio de sexo casual eu não tenho nada contra, mas tenho uma certa dificuldade. Outro dia foi alguém lá no programa (Superpop) e falou que era demissexual e eu falei: 'Gente, essa sou eu'. Não estou dizendo que vou casar com a pessoa amanhã, mas eu tenho que ter algum tipo de conexão na minha cabeça", disse.

Luciana, então, complementou: "Falado isso, tem algumas pessoas que você abre uma exceção (risos). Mas para eu me relacionar com alguém, encostar em mim, tem que ser uma pessoa que eu já conheço, já conversei. Eu não gosto muito desse contato físico. Eu sou uma pessoa que ama pessoas, abraço, beijo, sou super apegada, mas quando eu não conheço, é difícil".