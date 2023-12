Chris Hemsworth aproveita dia ensolarado para surfar no Brasil - Reprodução / Instagram

Publicado 02/12/2023 10:12

Rio - Chris Hemsworth aproveitou a estadia no Brasil para pegar algumas ondas. Após participar da CCXP, o ator australiano viajou para Porto Feliz, interior de São Paulo, e curtiu o dia ensolarado em um clube de surfe com ondas artificiais ao lado de Italo Ferreira, nesta sexta-feira (1º).

Em seu perfil do Instagram, Chris, que adora surfar em seu tempo livre, compartilhou um vídeo se divertindo com a prancha na piscina de ondas artificiais. "Sorte por passar alguns dias no Brasil. Muito obrigado ao Italo Ferreira por configurar isso!", escreveu ele na legenda da publicação. Nos Stories, o ator posou ao lado do surfista profissional.

Nos comentários, os internautas ficaram chocados com a desenvoltura do ator de 'Thor'. "Quem disse que o Thor não sabia surfar. E ainda veio no Brasil", brincou um perfil. "Meu Deus, parece profissional. Dá vontade aprender o esporte", escreveu outro. "Não consigo deixar de rir da quantidade de pessoas que você molhou no processo de gravar este vídeo", apontou um terceiro.