Gabi Luthai e Teo Teló estão à espera do primeiro filhoReprodução / Instagram

Publicado 02/12/2023 07:54

Rio - Gabi Luthai e Teo Teló estão à espera do primeiro filho! A cantora e influenciadora compartilhou a novidade em seu perfil do Instagram, nesta sexta-feira (1º). Em uma publicação conjunta, a notícia foi dada com um vídeo fofíssimo do casal, que está junto desde 2013.

"Nossa família cresceu. O momento mais marcante e feliz de nossas vidas! Estávamos ansiosos pra compartilhar essa novidade com vocês, que sem dúvidas tem nos transformado dia após dia! Temos muito pra contar. Eu (Gabi) tenho muito pra contar enfim, somos quatro! baby, Lutelo vem aí!", escreveu ela fazendo menção ao cachorro do casal.

Não demorou muito e os comentários ficaram lotados de mensagens de famosos e anônimos. "Que lindos! Parabéns", escreveu a atriz Larissa Manoela. "Muito amor! Tão tão tão felizes! Uma benção de Deus chegando pra somar! Para trazer ainda mais união e amor! Tia Tatá já ama muito!", celebrou Thais Fersoza, mulher de Michel Teló. "Eu amo vocês! E fico muito feliz de ver essa família linda crescendo!", declarou a cantora Lexa.