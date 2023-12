Polla Oliveira usa look de fogo em minidesfile da Grande Rio - Reprodução / Instagram

Polla Oliveira usa look de fogo em minidesfile da Grande RioReprodução / Instagram

Publicado 02/12/2023 07:15

Rio - Paolla Oliveira incendiou a web na noite desta sexta-feira (1º). A atriz compartilhou, em suas redes sociais, o look que usou no minidesfile da Grande Rio, em comemoração ao Dia Nacional do Samba, e pegou os internautas de surpresa ao surgir em 'chamas', já que o elemento fogo inspirou a roupa.

fotogaleria

"No pulsar do fogo há uma história de transformação e renascimento. Um poder ancestral se manifesta nesta chama que dança com o vento, a faísca que ilumina a escuridão", iniciou ela na legenda da publicação. "No carnaval, cada passo é uma centelha, cada movimento reflete o brilho intenso da vida. Então, que o calor desta festa acenda em nós o fogo da paixão e da alegria, recriando o esplendor da natureza em cada sorriso, em cada abraço. A dança continua", finalizou.

Nos comentários, os internautas se mostraram encantados com a beleza de Paolla e exaltaram o corpão da atriz. "Essa mulher é zero defeito. Meu sonho? Ser o [Diogo] Nogueira por um dia!", escreveu um perfil. "Obrigada por dizer ao mundo que nossas curvas são bem-vindas e maravilhosas ! Te admiro mais cada post", agradeceu outro. "Se já está assim agora, imagina no desfile na Sapucaí?", comemorou um terceiro.