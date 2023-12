Letticia Munniz fala sobre recorde de hates recebidos nas redes sociais - Reprodução / Instagram

Letticia Munniz fala sobre recorde de hates recebidos nas redes sociaisReprodução / Instagram

Publicado 02/12/2023 18:05

Rio - Letticia Munniz , de 33 anos, usou as redes sociais, neste sábado, para desabafar sobre o aumento do número de ataques recebidos na web. A modelo e apresentadora listou as ofensas gordofóbicas presentes nos comentários de suas fotos no Instagram, e aproveitou para apontar a ironia de ser chamada de "preguiçosa" enquanto pratica exercícios físicos regulares.

fotogaleria

"Esta semana eu bati o recorde de 'hate' [ódio, em inglês], o que é muito louco. Eu sempre tive uma bolha, isso não acontecia, mas a partir do momento em que fui para a Globo isso começou a acontecer porque furou a bolha. Tem uma semana que as pessoas estão me xingando, xingando meu corpo sem parar, de coisa que eu postei na terça-feira", iniciou ela, que trabalha no programa "Domingão com Huck".

Na sequência, Letticia contou que começou a ler os comentários maldosos enquanto treinava. "Irônico é que enquanto estavam subindo as notificações dessas pessoas me chamando de gorda, preguiçosa, que eu não tinha vergonha na cara, que amor próprio e autoaceitação são desculpas para ser preguiçosa, relaxada e comer tudo que quer, eu estava fazendo duas horas de atividade física num dia", concluiu a apresentadora.