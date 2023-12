Ticiane Pinheiro abre álbum de fotos do casamento com Cesar Tralli - Reprodução / Instagram

Publicado 02/12/2023 12:52

Rio - Ticiane Pinheiro usou as redes sociais para se declarar para o marido, neste sábado (2). A apresentadora abriu o álbum de fotos em comemoração aos seis anos de casamento com Cesar Tralli e emocionou os seguidores.

fotogaleria

Em seu perfil do Instagram, Ticiane compartilhou várias fotos do casório para relembrar a data. "Seis anos se passaram e meu amor e admiração por você só aumentou. Que alegria ver nosso amor crescer, a família aumentar e poder parar e admirar tudo que construímos juntos. Obrigada por todo amor e cuidado com nossa família. Hoje fazemos "Bodas de açúcar" e espero passar o resto da vida doce ao seu lado. Te amo muito, Cesar Tralli. Nove anos juntos e Seis anos casados! Que Deus continue nos iluminando e nos protegendo sempre", escreveu a apresentadora na legenda da publicação.

Nos comentários, entre famosos e anônimos, os internautas deixaram felicitações para o casal. "Viva! Parabéns!!", escreveu o ator Dado Dolabella. "Casal lindo! Saudades, Tici", elogiou a atriz Luciele di Camargo. "Vocês são lindos demais. Um príncipe e uma princesa ...que sejam felizes sempre", desejou um peril.