Bárbara Evans faz desabafo dobre período pós-parto Reprodução / Instagram

Publicado 02/12/2023 12:29

Rio - Bárbara Evans usou as redes sociais para desabafar, na manhã deste sábado (2). A modelo de 32 anos contou sobre como se sente poucos dias após dar à luz dois meninos, os gêmeos Álvaro e Antonio. Ela revelou que está com a "crise do segundo filho" e falou sobre depressão pós-parto.

Nos Stories, do Instagram, Bárbara, que também é mãe de Ayla, de um ano, explicou que uma de suas maiores dificuldades está na divisão de atenção entre os filhos. "Estou aparecendo um pouco menos aqui. Estou com a crise do segundo filho. É muito difícil dividir a atenção, gente. Está f*da. Até com os dois. Penso: 'será que estou dando mais atenção para um do que para outro?'. Fico chorando. Olha, não vou nem ficar falando, porque vai dar vontade de chorar. Está bem difícil. Fico pensando, começo a chorar. Quando estou com a Ayla, lembro que tenho que ficar com os meninos, e quando estou com eles penso que tenho que dar atenção para ela. Não está fácil na minha cabeça", desabafou.

A modelo aproveitou e falou sobre como tem lidado com estas frustrações. "O lance é não pensar muito. Se eu ficar pensando muito, vai ficar pior ainda. Deixo acontecer e vou vivendo e não vou ficar me sentindo culpada. A mãe se sente culpada, nasce um filho e nasce uma culpa. Imagine o 'nasce o terceiro filho, nasce a terceira culpa'. Então, o negócio é ir levando da forma mais leve para não ficar chorando e conseguir aproveitar. É muito difícil, o coração fica apertado. É f*da", revelou.

Bárbara Evans também comentou sobre depressão pós-parto, que revelou tentar lutar contra, mas disse estar mais sensível nos últimos dias. "Espero que isso passe logo para eu conseguir aproveitar essa fase, que é tão gostosa. É a famosa depressão pós-parto, baby blues, puerpério, chamem do que quiser, pra mim, é a mesma coisa, que não vai me pegar porque não vou deixar. Na Ayla não tive nada. Para não falar que não tive nada, tive um dia de choro. Mas agora, com três... Você está com um gêmeo no colo, pensa que tem que pegar o outro e troca. Aí a Ayla vem e fala que quer pegar os gêmeos no colo. Mas, isso não vai me pegar. Vai ficar tudo bem. E ainda tem eu nesse meio todo, que tenho que me colocar na vida".

"Tenho que me inserir de volta à sociedade, ainda tenho que pensar em mim. Se pudesse pegar e me jogar fora e só pensar nos filhos, mas não pode. Sempre falo isso para vocês - e olha que tenho uma rede de apoio grande, tenho uma babá para cada durante o dia. Durante a noite tenho duas babás para os três. A gente não pode se excluir. A gente precisa estar bem para dar a nossa melhor versão para eles. Primeiro vem a gente, para a gente estar bem, para depois cuidar deles. Ninguém falou que seria fácil", desabafou.

Ayla e os gêmeos Álvaro e Antonio são frutos do casamento de Bárbara Evans com o empresário Gustavo Theodoro.