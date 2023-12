Cleo, Antonia e mais famosos aproveitam primeiro dia do Primavera Sound 2023

Rio - Cleo, de 41 anos, e a irmã, Antonia Morais, de 31, aproveitaram a noite de sábado para curtir o primeiro dia do festival Primavera Sound 2023. O evento, realizado no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, ainda contou com a presença de outros famosos, como Jesuíta Barbosa, José Loreto, Débora Falabella e Gabi Amarantos.

O festival, que também acontecerá no domingo (3), contará com apresentações de The Killers, MC Bin Laden, Carly Rae Jepsen, Marina Sena e Bad Religion.

