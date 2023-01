Preta Gil reflete os 20 anos de sua carreira na música: "Sou uma cantora eclética' - Fotos: Alex Santana / Divulgação

Publicado 10/01/2023 22:23 | Atualizado 10/01/2023 22:36

Rio - Preta Gil, de 48 anos, revelou ter sido diagnosticada com um "adenocarcinoma na porção final do intestino", em postagem no Instagram, na noite desta terça-feira. A doença, que se trata de um tipo de câncer que afeta glândulas, foi descoberta após a cantora ser internada com uma dor abdominal na Clínica São Vicente, localizada na Gávea, Zona Sul do Rio, na última quinta-feira.

"Estive nos últimos 6 dias internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, por conta de um desconforto que vinha sentindo e graças a Deus, hoje recebi um diagnóstico definitivo. Tenho um Adenocarcinoma na porção final do intestino. Inicio meu tratamento já na próxima segunda- feira e conto com a energia de todos para seguir tranquila e confiante", declarou a empresária, em nota. "Vai ficar tudo bem!!!!", completou ela, na legenda da publicação.

Nos comentários, fãs e artistas enviaram mensagens de apoio à artista: "Te amo, irmã!!! Vamos juntas e de mãos dadas", escreveu Bela Gil, irmã da cantora. "Te amo, tia!! Vai dar tudo certo", acrescentou Flor Gil, sobrinha de Preta. "Vai ficar tudo bem, em nome de Jesus", afirmou Tatá Werneck. "Preta querida, vou rogar a meu Pai Obaluaê por sua cura. Força e fé. Meus votos de recuperação e saúde", disse a jornalista Flávia Oliveira. "Amamos muito você", completou Marcus Majella.

Preta Gil foi internada na última quinta-feira e, neste domingo, foi às redes sociais para comentar seu estado de saúde. "Essa mensagem vai diretamente para os meus fãs, admiradores e aqueles que emanam amor e boas energias para mim. Sim, estou desde quinta-feira internada na Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro. Vim parar aqui por conta de um quadro de dor abdominal, e desde então, estamos fazendo uma série de exames para saber exatamente o meu diagnóstico. Não quero que fiquem preocupados, estou sendo muito bem assistida por uma junta médica", iniciou ela, na ocasião.

"Estou cercada da minha família e amigos mais íntimos, e estou confiante, que seja o que for, vamos tratar e ficarei bem. Tenho muita fé em Deus, nos meus Orixás, nas minhas Santas e na vida. Assim que tiver informações mais precisas, dividirei com vocês, como sempre fiz ao longo desses anos. Amo vocês, se cuidem, cuidem de quem amam e fiquem em paz. Com amor, Preta", completou a famosa.

Em novembro do ano passado, a filha de Gilberto Gil se submeteu a uma cirurgia no joelho. "Tudo certo com a cirurgia, joelho novinho", disse ela na época. Durante sua recuperação, a cantora contou, através do Instagram, que estava cuidando dos preparativos do "Bloco da Preta", para o Carnaval deste ano.

