Aurora, filha de Pedro Scooby e Cintia Dicker recebe alta - Reprodução Internet

Aurora, filha de Pedro Scooby e Cintia Dicker recebe altaReprodução Internet

Publicado 10/01/2023 14:43 | Atualizado 10/01/2023 14:47

Rio - Pedro Scooby usou suas redes sociais, nesta terça-feira (10), para anunciar que a sua filha com Cintia Dicker, Aurora, recebeu alta e já está em casa. A pequena nasceu em 27 de dezembro e ficou internada na UTI do Perinatal Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro, onde passou por diversas cirurgias nas últimas semanas.

fotogaleria

O pai compartilhou um texto agradecendo as orações. "Chegou o grande dia! Nossa princesa guerreira Aurora está em casa! Sem palavras para agradecer toda a equipe da @qualicorp nunca na vida vamos esquecer o que vocês fizeram por nós! Aos médicos: Dr Jofre, Gilmar que a operou, Flavia nossa anestesista e fotógrafa ( que deixou tudo mais leve na hora do parto ), Vivi, nossa obstetra que acompanhou tudo desde o começo e toda a equipe da Perinatal Laranjeiras! Nossa gratidão eterna a vocês! Aos meus amigos e familiares que fizeram de tudo para tornar esse momento o mais leve possível! E claro, todas as orações e boas energias enviadas nesse momento por todos, que foi muito difícil, mas conseguimos ser fortes e seguir em frente. Bem vinda Aurora!"

Nos comentários, amigos e outras celebridades se juntaram aos fãs e seguidores do casal para comemorar o momento. Ivete Sangalo escreveu: "Gloria a Deus!!! Viva", a influenciadora Gabriela Rippi disse: "Viva!!! Amém!", a skatista Leticia Bufoni comentou: "Graças a Deus! Nossa guerreira", a jornalista Glenda Kozlowski celebrou: "Viva Aurora e a família! Lindos", a apresentadora Astrid Fontenelle comemorou: "Mil vivas!! Esses pequenos são muito valentes. Viva Aurora!!!, e entre muitos outros, o surfista Douglas Silva comentou: "Deus abençoe minha sobrinha linda! Chegando, o tio vai te visitar"