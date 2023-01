Vera Fischer atualiza fãs sobre estado de saúde após testar positivo para a covid-19 - Reprodução/Instagram

Publicado 10/01/2023 20:51

Rio - Vera Fischer usou as redes sociais, nesta terça-feira, para tranquilizar os seguidores depois de revelar ter sido diagnosticada com a covid-19. Em vídeo publicado no Instagram, a atriz de 71 anos enfatizou que já tomou as quatro doses da vacina contra o coronavírus, apresentando apenas sintomas leves da doença.

"Vocês estão preocupados comigo e eu agradeço muito. Estou melhorando e eu já tomei as quatro doses da vacina, estou repousando e logo, logo vou estar boa", declarou a artista, que precisou adiar a estreia da peça "Quando Eu For Mãe Quero Amar Desse Jeito" para dia 20 de janeiro, no teatro Prudential, localizado na Glória, Zona Sul do Rio.

A notícia foi divulgada pela própria atriz em postagem nas redes sociais, na última segunda-feira: "Gente, testei positivo para Covid. Estou super bem, só sintomas leves mesmo e lógico, vacinadérrima. Vou seguir as orientações e me isolar em respeito aos colegas e ao público. A estreia da temporada da peça foi adiada uma semana, ok? Beijos, meus amores", escreveu a musa.

