Anitta comenta participação de Gabriel na Casa de Vidro do BBB 23Reprodução do Instagram

Publicado 10/01/2023 11:39 | Atualizado 10/01/2023 15:08

Rio - Anitta, de 29 anos, se surpreendeu ao saber que o modelo Gabriel, que afirmou já ter ficado com ela, é um dos participantes da "Casa de Vidro", do "Big Brother Brasil 23", da TV Globo. A Poderosa comentou a última publicação do rapaz no Instagram reagindo ao anúncio dele no pré-confinamento do programa em um shopping, em busca de uma vaga na casa mais vigiada do Brasil. "Eu não creio", disse a cantora aos risos.