Bárbara Borges e Iran Malfitano trocam beijos em pré-estreia de filme no Rio

Rio - Bárbara Borges, de 43 anos, e Iran Malfitano, de 41 anos, marcaram presença na pré-estreia do filme "I Wanna Dance with Somebody - A História de Whitney Houston", no Cine Odeon, na Zona Sul do Rio, na noite desta segunda-feira. Apaixonados, os dois, que assumiram o relacionamento após a participação em "A "Fazenda 14", que consagrou a atriz campeã, trocaram muitos beijinhos.

No local, o casal ainda encontrou o amigo André Marinho, que estava acompanhado da esposa, Drika Marinho. Eles esbanjaram simpatia ao posar para fotos juntinhos. Outras celebridades que também compareceram ao evento foram: Evelyn Castro, Isabel Fillardis, Lucy Ramos, Jeniffer Dias e Tathi Lopes.

